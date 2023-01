PlayStation Plus: ecco perché l'annuncio dei giochi gratis di febbraio potrebbe tardare

Se è vero che idealmente in condizioni normali l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2023 sarebbe previsto per la giornata di oggi, ultimo mercoledì del mese, è pur vero che il calendario non sembra troppo favorevole e potrebbe portare ad un rinvio dell'annuncio da parte di Sony. Perché? Facciamo chiarezza.

Come detto, l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essentials avviene solitamente l'ultimo mercoledì del mese seguendo un calendario ormai collaudato, dunque oggi dovrebbe essere il giorno giusto. C'è da dire però che annunciando oggi i nuovi giochi, gli abbonati dovrebbero attendere due settimane per poterli scaricare, con i nuovi giochi PS Plus disponibili da martedì 7 febbraio 2023.

Per questo è probabile in realtà che Sony decida di posticipare la comunicazione a mercoledì primo febbraio, così da far passare una sola settimana tra l'annuncio e la realtà disponibilità dei nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus Essentials.

La data da segnare sul calendario potrebbe dunque essere quella di mercoledì 1 febbraio alle 17:30 ora italiana, in ogni caso non è del tutto escluso che l'annuncio possa avvenire nella giornata odierna, rispettando così la liturgia che vuole il reveal l'ultimo mercoledì del mese. In attesa di saperne di più ecco le nostre previsioni sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2023.