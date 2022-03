PlayStation Plus, Ghost of Tsushima Legends indicato come Versione di Prova: che significa

I giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022 sono disponibili al download da ieri primo marzo, ma c'è un aspetto che ha generato un po' di confusione negli abbonati che hanno scelto di scaricare anche Ghost of Tsushima: Legends.

Tra i giochi gratuiti di questo mese c'è anche Ghost of Tsushima Legends, espansione multigiocatore stand-alone di Ghost of Tsushima, in entrambe le sue versioni per PlayStation 4 e PS5. La confusione è stata generata dalla presenza dell'etichetta "Versione di prova" sotto ad entrambe le edizioni del titolo sul PlayStation Store.

La buona notizia è che non avete nulla di cui preoccuparvi. Anche se è presente la dicitura "Versione di prova", quella che andrete a scaricare su entrambe le console grazie al PlayStation Plus è a tutti gli effetti l'edizione completa del gioco. Si tratta, quindi, di un semplice errore di visualizzazione. A rassicurarci è stata la stessa Sony con un aggiornamento apparso sul PlayStation Blog ufficiale: "Quando riscattate Ghost of Tsushima: Legends, potreste vedere la dicitura 'Versione di prova'. Cliccate il pulsante per iniziare il download e riceverete la versione completa di Ghost of Tsushima Legends", si legge del post firmato da Adam Michel, Director della divisione Content Acquisition & Operations di Sony Interactive Entertainment.

Oltre a Ghost of Tsushima Legends, questo mese con PlayStation Plus sono gratis anche Team Sonic Racing per PS4, Ark Survival Evolved per PS4 e Ghostrunner per PS5. Il 15 marzo verrà inoltre regalato anche GTA Online per PS5!