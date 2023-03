PlayStation Plus: perché Sony considera esclusive anche giochi che non lo sono?

Sta creando un po' di confusione la presenza dell'etichetta "Esclusiva PlayStation Plus" presenti su alcuni specifici giochi su PlayStation Store. A non essere molto chiare sono le ragioni per cui questo bollino viene messo anche a giochi che, in verità, non sono affatto esclusive Sony, come ad esempio Outer Wilds.

A sollevare la questione su Reddit è stato l'utente HelpfulApple22, postando un'immagine per l'appunto di Outer Wilds con la dicitura "esclusiva" sotto al nome del gioco. Il giocatore si è dunque chiesto quali sarebbero i criteri per cui tale dicitura viene assegnata ad alcuni titoli presenti nei cataloghi Extra e Premium del PS Plus, considerato che Sony non ha mai fatto completa chiarezza sulla questione.

Viene dunque ipotizzato che questa etichetta viene data ai giochi presenti solo su PS Plus e non in altri servizi in abbonamento come Xbox Game Pass (ed Outer Wilds al momento non è più presente nel servizio Microsoft, essendo stato rimosso alla fine del 2022), oppure che una specifica versione di un gioco è disponibile soltanto per gli iscritti ai cataloghi Extra e Premium. Quest'ultima possibilità è piuttosto concreta non essendo raro che un gioco per PS Plus sia presente tramite versioni speciali esclusive per gli abbonati. Non è chiaro però perché una tale dicitura dovrebbe essere assegnata a versioni standard.

In ogni caso si tratta di ipotesi senza reale conferma, e solo Sony potrebbe chiarire in maniera definitiva la questione. Voi cosa ne pensate? Nel frattempo scopriamo quando escono e quanto pesano i giochi PS Plus di marzo 2023, oltre a ricordarvi quali sono i giochi PS Plus Essential di marzo 2023, tra i quali troviamo Battlefield 2042.