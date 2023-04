PlayStation Plus perde Spider-Man: c'è l'esclusiva Sony tra i giochi in uscita a maggio

Contestualmente alla presentazione ufficiale dei nuovi giochi PS Plus Extra e Premium di aprile arriva anche l'annuncio, da parte di Sony, dei titoli destinati ad abbandonare il servizio in abbonamento nel mese di maggio 2023.

Nell'ottica di un aggiornamento costante della propria offerta contenutistica, il colosso tecnologico giapponese si appresta a compiere le 'pulizie di primavera' del catalogo dei giochi accessibili 'gratuitamente' dagli iscritti ai piani Extra o Premium di PlayStation Plus.

Da maggio, gli abbonati ai due tier più avanzati di PS Plus dovranno dire addio a Resident Evil, NBA 2K Playgrounds 2 e, soprattutto, a Marvel's Spider-Man: l'odissea survival horror di Capcom, il frizzante gioco di basket arcade di 2K e il kolossal supereroico di Insomniac Games saranno quindi tra "alcuni dei titoli che usciranno dal catalogo di PlayStation Plus a maggio", ribadisce Sony nel post su PS Blog che elenca i nuovi giochi PS Plus di aprile.

In attesa di scoprire se e quali altri videogiochi appena citati da Sony dovranno dire addio alla ludoteca digitale degli abbonati a PlayStation Plus nel mese di maggio, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man a firma di Giuseppe Arace.