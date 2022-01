PlayStation Plus: Persona 5 Strikers, guida alla battaglia contro l'ultimo boss

Dalla sua prima apparizione avvenuta in Persona 3, il Mietitore si è distinto come un duro avversario per gli amanti della serie sviluppata da Atlus. Recentemente, questo mostro ha fatto ritorno anche in Persona 5 Strikers, rivestendo il ruolo di boss più potente di tutto il gioco. Scopriamo insieme dove si trova e come conviene affrontarlo.

Essendo un contenuto relegato al post-game, i giocatori del J-RPG possono misurarsi col Mietitore solamente dopo aver visto scorrere i titoli di coda. Una volta conclusa la trama principale, infatti, è possibile fare ritorno al momento che precede lo scontro finale, così da accettare i nuovi incarichi che l’esperienza ha da offrire. Nello specifico, si tratta di sconfiggere nuovamente i boss dell’avventura per ottenere le migliori armi del videogioco. Dopo aver completato ognuno di questi compiti, i giocatori potranno finalmente accedere alla quest Alle porte della Morte, che richiederà specificamente di abbattere il Mietitore. Prima di rivelare le strategie adottabili contro di lui, vi ricordiamo che per trionfare è consigliabile avere un party di livello superiore al 75, le Personae più forti di Persona 5 Strikers e numerosi oggetti per recuperare Vita ed SP.

A battaglia iniziata, la prima cosa da fare è quella di infliggere il maggior numero di debuff al vostro avversario, nel tentativo di diminuirne la minaccia offensiva e i valori di difesa ed evasione. Al contrario, la vostra squadra dovrà invece essere potenziata il più possibile, così da ottenere il massimo vantaggio dagli attimi a seguire. Non potendo contare sulle debolezze elementali, un buon modo di infliggere danni al Mietitore è quello di utilizzare abilità di tipo Divino e puntare sui colpi critici, perfetti per superarne le robuste protezioni. Dopo avergli dimezzato gli HP, il boss entrerà nella sua seconda fase, caratterizzata da poche variazioni ma ritmi più serrati.

Eliminare il Mietitore vi ricompenserà con un’ottima arma da mischia per Joker, il personaggio principale, e con l’accesso alla modalità del New Game Plus. In conclusione, nel caso voleste approfondire gli aspetti dell’opera targata Omega Force, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Persona 5 Strikers.