PlayStation Plus: PES 2019 e Horizon Chase Turbo gratis a luglio su PS4

È l'ultimo mercoledì del mese, e voi tutti sapete cosa significa... Sony ha annunciato i giochi che gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo a luglio!

Si tratta di Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo. Il primo potrebbe rappresentare l'antipasto perfetto in vista dell'uscita di PES 2020, fissata per il 10 settembre. Il secondo, invece, è un titolo racing arcade ispirato agli iconici giochi dell’epoca d’oro delle sale giochi.

In occasione dell'annuncio la compagnia giapponese ha anche pubblicato il trailer di presentazione che potete ammirare in cima a questa notizia. I due nuovi titoli entreranno a far parte della Instant Game Collection nella giornata di martedì 2 luglio, lo stesso giorno in cui verranno rimossi i giochi gratuiti di giugno 2019, ovvero Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di aggiungerli alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che quest'oggi sono partiti i Mega Sconti sul PlayStation Store, con più di 100 offerte su giochi del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt, RAGE 2, Ghost Recon Wildlands, Dishonored 2, DOOM e molti, molti altri! Il protagonista dell'offerta della settimana è invece Bioshock The Collection, proposto ad appena 8,99 euro.