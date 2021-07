PlayStation Plus: ecco quanto pesano COD Black Ops 4 e gli altri giochi di luglio

Mancano ormai poche ore al debutto sul PlayStation Store dei giochi gratuiti di luglio per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Se i vostri hard disk/SSD sono pieni, ecco tutti i dettagli sullo spazio occupato dai nuovi titoli, così che possiate iniziare a regolarvi su quanta memoria liberare.

Per semplificare la vita di tutti i giocatori, l'account Twitter PlayStation Game Size ha infatti pubblicato tutti i dettagli in merito allo spazio occupato dai tre giochi che entreranno a far parte del catalogo mensile del servizio a partire da domani, martedì 6 luglio 2021.

Ecco di seguito il peso di ciascun gioco:

Call of Duty: Black Ops 4 - 92,429 GB (per poter avviare il gioco basta scaricare solo 36,489 GB)

WWE 2K Battlegrounds - 10,360 GB (per poter avviare il gioco occorre scaricare tutti i file) A

A Plague Tale Innocence, versione PlayStation 5 - 33,304 GB (per poter avviare il gioco basta scaricare solo 9,794 GB)

Va precisato che i primi due titoli dell'elenco sono disponibili esclusivamente nella versione PlayStation 4 e che i giocatori in possesso di una PlayStation 5 possono scaricarli e giocarli senza alcun problema grazie alla retrocompatibilità.

Sapete che oggi è ultimo giorno per riscattare i giochi gratis con il PS Plus di giugno?