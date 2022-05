PlayStation Plus: ecco quanto pesano FIFA 22 e gli altri giochi gratis di maggio 2022

Ci separano solo poche ore dal debutto dei giochi di maggio 2022 nel catalogo di PlayStation Plus. Se siete in trepidante attesa di accedere ai nuovi titoli per aggiungerli alla vostra raccolta digitale, potrebbe farvi molto comodo conoscerne il peso.

A meno che non abbiate ampliato la memoria della vostra console, è probabile che lo spazio a disposizione per l'archiviazione dei giochi non sia tantissimo e che dobbiate liberarne un po' per procedere all'installazione dei nuovi prodotti.

Ecco di seguito quanto pesano i vari giochi gratis del mese per gli abbonati al servizio Sony:

FIFA 22: 40,233 GB su PlayStation 4, tra i 40 e i 50 GB su PlayStation 5

40,233 GB su PlayStation 4, tra i 40 e i 50 GB su PlayStation 5 Tribes of Midgard: 11,584 GB su PlayStation 4, tra i 4,388 GB su PlayStation 5

11,584 GB su PlayStation 4, tra i 4,388 GB su PlayStation 5 Curse of the Dead Gods: 5,34 GB su PlayStation 4

Oltre a mostrare i vantaggi della tecnologia di compressione della console di ultima generazione Sony, che spesso e volentieri permette di risparmiare spazio con le versioni PS5 dei titoli, possiamo notare anche che il roguelike Curse of the Dead Gods non dispone di una versione aggiornata per console next-gen, sebbene sia perfettamente giocabile grazie alla retrocompatibilità.

In attesa che i giochi arrivino domani sul PlayStation Store, vi ricordiamo che Sony ha spiegato tutte le novità relative al blocco delle estensioni del PlayStation Plus.