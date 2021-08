PlayStation Plus: quanto pesano i giochi gratis di agosto per PS5 e PS4?

Il mese di agosto è ormai cominciato e come ogni mese sono finalmente disponibili per il download i giochi gratis PlayStation Plus di agosto su PlayStation 4 e PlayStation 5 i nuovi disponibile sulle console Sony.

Per quanto riguarda il mese di agosto, il colosso giapponese ha deciso di offrire agli abbonati al proprio servizio due titoli per PlayStation 4 (ma riproducibili entrambi anche su PlaySation 5 in modalità retrocompatibilità) più un terzo gioco disponibile sia nella versione per PlayStation 4 che nella versione per la console di nuova generazione del brand, una distribuzione del tutto simile alla strategia adottata da Sony nel corso degli ultimi mesi a partire dalla pubblicazione di PlayStation 5.

Nello specifico, i titoli disponibili per il download gratuito su PlayStation Plus sono i seguenti: Plant vs Zombies La Battaglia di Neighborville e Tennis World Tour 2 per PlayStation 4, e Hunter’s Arena Legends per entrambe le console, quest’ultimo titolo inserito all’interno del servizio fin dal primo giorno di pubblicazione, similmente a quanto accaduto con altri prodotti durante l’ultimo anno, segno di una nuova strategia di marketing portata avanti da Sony forse anche per tentare di contrastare il successo di Xbox Game Pass. Vediamo dunque a quanto ammonta il peso complessivo dei nuovi titoli disponibili gratuitamente per PlayStation Plus nel corso del mese di agosto:

Plant vs Zombies La Battaglia di Neighborville - il particolarissimo e coloratissimo shooter arcade in terza persona sviluppato da PopCap e distribuito da Electronic Arts occupa uno spazio su disco pari a circa 15 GB

Tennis World Tour 2 - il tennistico prodotto da Nacon e pubblicato nel corso del 2020 ha un peso complessivo di circa 11 GB

Hunter's Arena: Legends - il nuovo battle royale free-to-play in arrivo al day one su PlayStation Plus sia per PS4 che per PS5 è il più "pesante" dei tre titoli del mese di agosto, con uno spazio su disco richiesto pari a circa 30 GB

In generale, dunque, lo spazio libero su disco richiesto dai videogiochi gratuiti disponibili per il download per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus ad agosto è piuttosto modesto, e leggermente più esoso solamente nel caso di Hunter's Arena Legends, il quale è però il titolo più recente dei tre e anche quello con il comparto tecnico apparentemente più sofisticato, un dettaglio non da poco che permetterà anche a tutti gli utenti con connessioni non molto performanti di godersi i giochi gratis di agosto di PlayStation Plus.