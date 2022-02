PlayStation Plus: quanto pesano i giochi gratis di marzo per PS4 e PS5?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022, ma quanto spazio libero serve per scaricare e installare i quattro giochi che compongono la lineup Instant Game Collection del prossimo mese?

A venire in nostro aiuto è il "solito" PlayStation Game Size che svela l'esatta dimensione di tutti i giochi PlayStation Plus di marzo 2022. Scopriamo così che Ghostrunnr occupa 11.129 GB, Ghost of Tsushima Legends tra i 40 ed i 62 GB, Team Sonic Racing circa 15 GB mentre ARK Survival Evolved richiede quasi 100 GB di spazio libero su HDD o SSD, ecco le dimensioni complete e aggiornate:

Ghostrunner PS5: 11.129 GB

Ghost of Tsushima Legends: 40.731 GB su PS4 e 62.783 GB su PS5

Team Sonic Racing PS4: 15 GB

ARK Survival Evolved PS4: 99.547 GB

I nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus sono disponibili dal primo marzo e resteranno scaricabili fino al 5 aprile, ai titoli citati bisogna poi aggiungere GTA Online per PlayStation 5, in arrivo il prossimo 15 marzo insieme alla versione next-gen PS5 di Grand Theft Auto V.

Chi possiede Ghost of Tsushima Director's Cut avrà un gioco gratis in meno a marzo in quanto l'espansione multiplayer Legends è già inclusa nella riedizione del titolo di Sucker Punch Productions.