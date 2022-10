PlayStation Plus: quanto pesano i giochi gratis di ottobre per PS4 e PS5?

Puntuale come sempre, mercoledì scorso Sony ha svelato ufficialmente i nuovi Giochi Mensili gratis di ottobre 2022 per PlayStation Plus, ossia Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot. I tre nuovi titoli saranno disponibili al download a partire da martedì 4 ottobre, nel frattempo controllate se avete abbastanza spazio per scaricarli.

L'unico gioco della selezione ad essere disponibile in duplice versione per PlayStation 4 e PS5 è l'italiano Hot Wheels Unleashed. Gli altri due, Injustice 2 e Superhot, sono invece dotati di un'unica edizione per PS5, chiaramente eseguibile anche sulla console di nuova generazione grazie alla funzione di retrocompatibilità. Ecco quanto pesano:

Hot Wheels Unleashed

PlayStation 4: 29,578 GB

PlayStation 5: 24,071 GB

Injustice 2

PlayStation 4: 34,840

Superhot

PlayStation 4: 3,511 GB

Le vostre console sono già pronte ad accoglierli? Se non avete abbastanza spazio non preoccupatevi, avete ancora diversi giorni di tempo per decidere cosa cancellare, dal momento che Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot non saranno messi a disposizione prima di martedì prossimo. Già che ci siete, date un'occhiata anche ai nuovi bonus gratis di PlayStation Plus per i giochi free-to-play.