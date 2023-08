PlayStation Plus: quanto pesano i giochi PS4 e PS5 gratis di agosto?

Ormai da qualche giorno, gli utenti abbonati al servizio di gaming offerto da Sony stanno festeggiando l'avvento di un mese ricco di avventure: sono stati annunciati i giochi di agosto di PlayStation Plus Extra e Premium di recente e, tra titoli in arrivo al day one e no, di produzioni da portare al termine ve ne sono innumerevoli.

Come se ciò non bastasse, agosto ha portato con sé nuove ricompense su PlayStation Plus per un Action RPG appena uscito, seppur l'attenzione mediatica sia rimasta sull'elenco completo dei prodotti del mese. Ma quanto pesano i giochi del PlayStation Plus di agosto su PS5 e PS4? Preparate la memoria interna alla vostra console, perché quello arrivato da poche settimane sarà un periodo che richiederà molti GB di spazio sul vostro hardware.

Moving Out 2 , in uscita al day one su PS Plus Extra, richiede circa 2GB su PS5 e PS4;

, in uscita al day one su PS Plus Extra, richiede circa 2GB su PS5 e PS4; Destroy All Humans! 2 - Reprobed pesa circa 32.6 GB su PS4 e 41,779 Gb su PS5;

pesa circa 32.6 GB su PS4 e 41,779 Gb su PS5; Lost Judgment pesa 56.404 GB su PS4 e 47.161 GB su PS5;

pesa 56.404 GB su PS4 e 47.161 GB su PS5; PJ Masks: Heroes of the Night pesa circa 13.6 Gb su PS4 e 8.483 su PS5;

pesa circa 13.6 Gb su PS4 e 8.483 su PS5; Source of Madness pesa circa 4.8 Gb su PS4 e 1.342 su PS5;

pesa circa 4.8 Gb su PS4 e 1.342 su PS5; Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures pesa 4.365 GB su PS4 e 5.855 GB su PS5;

pesa 4.365 GB su PS4 e 5.855 GB su PS5; Cursed to Golf pesa 4.81 GB su PS4 e 1.017 GB su PS5;

pesa 4.81 GB su PS4 e 1.017 GB su PS5; Midnight Fight Express pesa 9.326 GB su PS4;

pesa 9.326 GB su PS4; Spellforce III Reforced pesa 16.041 Gb su PS4;

pesa 16.041 Gb su PS4; Dreams pesa 10.575 GB su PS4;

pesa 10.575 GB su PS4; Two Point Hospital: Jumbo Edition pesa 5.095 GB su PS4;

Le informazioni sul peso dei giochi in uscita su PS Plus terminano qui, anche se non vi sono dettagli sul peso del DLC The Witch Queen di Destiny 2, Lawn Mowing Simulator: landmark Edition e Sea of Stars.