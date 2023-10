PlayStation Plus: quanto pesano e quando escono i giochi Extra e Premium di novembre?

Puntuale come ogni mese, Sony ha preparato una nuova lista di giochi per PlayStation Plus Extra e Premium, tra i quali sono compresi Gotham Knights, The Dark Pictures Anthology House of Ashes e Alien Isolation. Curiosi di sapere quando escono e quanto spazio richiedono sulle vostre PS4 e PS5? Ecco tutto ciò che dovete sapere al riguardo.

Quando escono i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023?

Dovrete pazientare qualche giorno prima di poter scaricare e giocare i nuovi videogiochi per PlayStation Plus Extra e Premium. Il debutto della line-up di ottobre è fissato come di consueto per il terzo martedì del mese, dunque nella tarda mattinata del 17 ottobre.

Quanto pesano i giochi PlayStation Plus Extra di ottobre 2023?

Per il mese di ottobre non è previsto nulla di eccessivamente impegnativo, ma per alcuni dei giochi in arrivo potrebbe ugualmente rendersi necessaria un'attenta gestione dello spazio rimanente sugli hard disk di PlayStation 4 e gli SSD di PS5 (detto in altri termini, potreste dover cancellare qualcosa per fare spazio ai giochi in arrivo).

Gotham Knights | PS5 43,476 GB

Disco Elysium The Final Cut | PS4 16,167 GB - PS5 8,626 GB

The Dark Pictures Anthology House of Ashes | PS4 56 GB - PS5 29,364 GB

Gungrave G.O.R.E. | PS4 29,878 GB - PS5 31,702 GB

Eldest Souls | PS4 ~2 GB - PS5 865 MB

FAR Changing Tides | PS4 3,394 GB - PS5 1,208 GB

Röki | PS4 2,084 GB - PS5 1,271 GB

Elite Dangerous | PS4 35,740 GB

Outlast 2 | PS4 21,340 GB

Dead Island Definitive Edition | PS4 7,169 GB

Alien Isolation | PS4 20,103 GB

Che dite, avete abbastanza spazio per accogliere i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra il prossimo 17 ottobre? Nella lista non sono presenti le dimensioni dei quattro classici destinati esclusivamente agli abbonati PlayStation Plus Premium - ovvero Tekken 6, Soul Calibur Broken Destiny, Ape Escape Academy e IQ Final - per il semplice motivo che non risultano ancora presenti sul PlayStation Store. In ogni caso, ci aspettiamo dimensioni nell'ordine di qualche manciata di GB, nulla di troppo grande dunque.