PlayStation Plus: quanto pesano e quando escono i giochi Extra e Premium di settembre?

Siete pronti ad una nuova infornata di giochi per PlayStation Plus Extra e Premium? Siamo sicuri di sì, tuttavia l'hard disk delle vostre PlayStation 4 o l'SSD di PS5 potrebbe non esserlo! Ecco quanto spazio vi server per scaricare i giochi di settembre 2023!

Quando escono i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium?

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno scaricare i nuovi giochi a loro indirizzati a partire dalla giornata di martedì 19 settembre. Il pezzo forte della selezione è rappresentato da Nier Replicant,, che campeggia su tutti i materiali promozionali di Sony affiancato da prodotti del calibro di Cvilization VI, Sniper Ghost Warriors: Contracts 2 e 13 Sentinels: Aegis Rim. Continuate a leggere per scoprire la lista completa e il peso di ognuno dei giochi!

Quanto pesano i nuovi giochi di settembre 2023 per PlayStation Plus Extra e Premium?

Extra

NieR Replicant | PS4 27.016 GB 13 Sentinels: Aegis Rim | PS4 4.905 GB

Star Ocean The Divine Force | PS4 37.995 GB - PS5 63.822 GB

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4 ~27.600 GB

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4 17.436 GB - PS5 14.931 GB

Unpacking | PS4 771 MB - PS5 495 MB

Planet Coaster: Console Edition | PS4 18.471 GB - PS5 12.088 GB

Cloudpunk | PS4 10.007 GB - PS5 4.044 GB

Call of the Sea | PS4 11.258 GB - PS5 4.742 GB

Tails Noir | PS4 ~3.100 GB - PS5 2.178 GB

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4 ~2.400 GB - PS5 ~2.300 GB

This War of Mine: Final Cut | PS5 2.645 GB

Sid Meier’s Civilization VI | PS4 11.268 GB

Odin Sphere Leifthrasir | PS4 4.601 GB

Contra: Rogue Corps | PS4 ~11.600 GB

West of Dead | PS4 1.204 GB

Premium

Star Ocean First Departure R | PS4 ~4.200 GB

Star Ocean: Till the End of Time | PS4 ~7.900 GB

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4 ~40.800 GB

Dragon’s Crown Pro | PS4 6.184 GB

Adesso sapete tutto ciò che vi serve, non vi resta che prepararvi al 19 settembre e scegliere quale gioco scaricare per primo!