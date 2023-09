PlayStation Plus: quanto pesano e quando escono i giochi di ottobre?

Difficile immaginare una line-up più variegata di quella dei nuovi giochi di ottobre 2023 per PlayStation Plus Essential, che comprende un gioco horror sci-fi, un simulatore agreste e un GDR a tinte western. Ma avete abbastanza spazio per scaricarli tutti su PS4 e PS5?

Quando escono i nuovi giochi di ottobre per PlayStation Plus Essential?

I nuovi Giochi Mensili per PlayStation Plus Essential sono The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West. Tutti e tre potranno essere scaricati da tutti gli abbonati dalla tarda mattinata di martedì 3 ottobre fino a lunedì 6 novembre compreso. Ciò significa che lunedì 2 ottobre rappresenta l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023, ovvero Saints Row, Black Desert: Traveler Edition e Generation Zero. Scaricateli finché siete in tempo!

Quanto pesano i giochi PS Plus di ottobre 2023?

L'unico dei tre giochi di ottobre potenzialmente in grado di creare qualche grattacapo è The Callisto Protocol, caratterizzato da dimensioni tutto sommato in linea con quelle tipiche dei giochi tripla A - che fortunatamente diminuiscono su PS5 grazie agli algoritmi di compressione della console di attuale generazione.

The Callisto Protocol

PS4: 58,486 GB

PS5: 48,504 GB

Farming Simulator 22

PS4: 19,658 GB

PS5: 16,360 GB

Weird West

PS4: 4,188 GB

PS5: 4,186 GB

Quali giochi scaricherete? I vostri hard disk ed SSD sono pronti ad accoglierli?