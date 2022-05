PlayStation Plus piace all'utenza: oltre il 70% di valutazioni positive secondo Sony

Stando a quanto emerso dall'ultimo report finanziario pubblicato da Sony, ci sarebbero buone notizie per il PlayStation Plus, in particolare relativo alla soddisfazione dimostrata dall'utenza nei confronti del servizio e di ciò che offre.

Tra le informazioni diffuse dal colosso nipponico emerge che ben il 72% degli abbonati ha dato una valutazione fortemente positiva al PlayStation Plus, con una valutazione compresa tra 8/10 e 10/10. Parlando appunto del voto massimo, è stato assegnato dal 33% dell'utenza, che dunque si dice "estremamente soddisfatta" di quanto proposto dall'abbonamento. Come facilmente prevedibile, la larga maggioranza degli iscritti lo ha fatto tramite PlayStation 4: si tratta del 69% del totale, con il restante 31% legato alla ancora poco diffusa PlayStation 5.

Per quanto riguarda ulteriori statistiche diffuse da Sony, viene evidenziato come il 36% dei giocatori si iscriva al PlayStation Plus per giocare online, seguito da un nutrito 30% che invece ha come priorità riscattare i giochi distribuiti gratis mensilmente con il servizio. Ancora, il 21% degli abbonati puntano a sfruttare gli sconti esclusivi, mentre soltanto il 13% segna la possibilità di memorizzare i propri salvataggi via cloud come feature più interessante.

Nonostante venga apprezzato dalla larga maggioranza degli utenti PlayStation, non sono mancate negli ultimi giorni alcune discussioni in merito ai nuovi abbonamenti in arrivo in Europa il 23 giugno 2022: in un primo momento si è parlato di upgrade PS Plus più costosi per chi ha accumulato abbonamenti in sconto. La stessa Sony ha poi confermato che i costi extra per gli upgrade PS Plus sono un errore tecnico che adesso è stato risolto.