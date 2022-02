PlayStation Plus: un piccolo indizio svela uno dei possibili giochi gratis di marzo?

Non sappiamo quali saranno i giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 ma una abitudine consolidata da parte di Sony è quella di offrire spesso giochi già inclusi anche nella raccolta PlayStation Plus Collection per PS5. Potrebbe succede anche il prossimo mese?

Su Reddit c'è chi ha fatto il punto della situazione, facendo notare come molti giochi siano stati offerti sul Plus prima del debutto della PlayStation Plus Collection ma molti altri come Days Gone e Mortal Kombat X sono invece stati regalati successivamente, quando erano già disponibili per il download nella raccolta per i possessori di PlayStation 5.

Quali giochi mancano all'appello? Ad esempio Battlefield 1, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War, Persona 5, Resident Evil 7 e The Last Guardian, chissà che uno dei giochi PlayStation Plus di marzo 2022 non possa essere uno dei titoli appena citati.

Per il momento si tratta solamente di speculazioni e l'unica certezza riguarda l'arrivo di GTA Online gratis su PlayStation Plus a marzo, ne sapremo di più il 23 febbraio alle 17:30 quando Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022, l'attesa non è troppo lunga e chissà che un leak non possa rivelare in anticipo di qualche ora i piani della compagnia.