PlayStation Plus: pioggia di bonus a giugno, arriva un nuovo regalo per PS4 e PS5

Dopo il bonus gratis per eFootball e il regalo a tema Fortnite PlayStation Plus, questo mese gli abbonati al servizio potranno scaricare un terzo (ma probabilmente non ultimo) contenuto bonus aggiuntivo gratis.

Parliamo del pacchetto Potere Mitico per World of Warships Legends che include i seguenti contenuti utilizzabili in-game:

Incrociatore britannico di livello V Leander

1 mimetica permanente Standard Type Grade I per il Leander

Corazzata francese Premium di livello III Turenne

3 giorni di account Premium

7 incrementi di Exp nave rari

7 incrementi di crediti rari

7 incrementi di Exp del Comandante rari

7 incrementi di Exp globale rari

7 incrementi di battaglia rari

Chi possiede già le navi e le mimetiche riceverà in sostituzione 7,576,500 crediti per il Leander e 1,125,000 crediti al posto della Mimetica per il Leander. Potete scaricare il pacchetto Potere Mitico per World of Warships Legends su PS4 e PS5 se siete abbonati a PlayStation Plus Essentials.

Queste mese gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare tre nuovi giochi PS4 e PS5 gratis: God of War, Naruto to Boruto Shinobi Strikers e Nickelodeon All-Star Brawl, una buona occasione per (ri)scoprire questi tre giochi con particolare attenzione all'avventura di Kratos e Atreus, da giocare assolutamente in vista dell'arrivo del sequel, God of War Ragnarok, atteso entro la fine del 2022 ma ancora privo di una data di uscita.