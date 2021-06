PlayStation Plus e PlayStatation Now: abbonamenti in offerta su Amazon

Ottima promozione su Amazon per i possessori di una console PlayStation: gli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now sono in offerta a 44,99 euro, con lo sconto di 15 euro dal prezzo di listino. La spedizione del codice da parte di Amazon è immediata.

PlayStation Plus (necessario per giocare online) include ogni mese diversi titoli scaricabili (questo mese fanno parte dell'abbonamento Virtua Fighter V Final Showdown, Star Wars Squadrons e Operation Tango), PlayStation Now offre un catalogo di oltre 700 titoli per PS4, PS3 e PS2 giocabili da PS5, PS4 o PC Windows. Entrambi gli abbonamenti sono disponibili su Amazon a prezzo scontato, sono rimasti a prezzo pieno per molti mesi, se siete interessati a rinnovarli o a prolungarne la scadenza, vi consigliamo di non esitare:

Se siete possessori di una PlayStation 5 con un abbonamento PlayStation Plus attivo, vi ricordiamo inoltre che sarà inoltre possibile riscattare gratuitamente tutti questi giochi (che fanno parte della PlayStation Plus Collection): Bloodborne, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous: Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5 e Resident Evil 7 Biohazard.