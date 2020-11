PlayStation Plus e PlayStation Now in offerta per il Black Friday

In occasione del Black Friday Sony ha lanciato un bel po' di sconti sui prodotti dell'ecosistema PlayStation. Oltre a molti giochi, hanno subito un interessante taglio di prezzo anche gli abbonamenti ai servizi, ossia PlayStation Plus e PlayStation Now.

Partiamo da PlayStation Plus: l'abbonamento annuale al servizio di punta della casa può essere acquistato al prezzo di 44,99 euro, anziché 59,99 euro, con un corposo risparmio del 25%. PlayStation Plus, ricordiamo, permette di accedere al multiplayer online dei giochi e offre il supporto ai salvataggi cloud e almeno due nuovi titoli in regalo ogni mese (adesso ci sono Bugsnax per PS5, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight Dark Void Edition per PS4). Su PS5 la proposta si è arricchisce con la funzione Game Help e la PlayStation Plus Collection, una selezione di 20 giochi per PS4 giocabili senza costi aggiuntivi su PS5 in retrocompatibilità.

Due, invece, gli sconti per il PlayStation Now: l'abbonamento annuale è offerto a 44,99 euro anziché 59,99 euro, mentre la versione trimestrale a 19,99 euro invece di 24,99 euro. Con PlayStation Now è possibile giocare ad un'ampia selezione di giochi in streaming su PS4, PS5 e PC, oppure previo download esclusivamente su console.

Ricapitolando:

PlayStation Plus , abbonamento annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%;

, abbonamento annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%; PlayStation Now , in versione annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%;

, in versione annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%; PlayStation Now, in versione trimestrale, da 24,99 € a 19,99 €, con uno sconto del 20%.

Le suddette offerte saranno attive fino alle ore 10:00 di martedì primo dicembre, sul PlayStation Store e presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.