PlayStation Plus e PlayStation Now in un unico abbonamento nel 2020?

A differenza di Microsoft che nel 2019 ha dato vita ad Xbox Game Pass Ultimate, un servizio comprensivo di Xbox Game Pass per PC/console e Xbox Live Gold, Sony non ha ancora provveduto alla creazione di un'unica sottoscrizione per PlayStation Now e PlayStation Plus, che continuano ad essere due servizi distinti.

I giocatori interessati ai benefici di entrambi sono attualmente costretti ad effettuare due abbonamenti separati: PlayStation Plus viene offerto nei tagli trimestrale (24,99 euro) e annuale (59,99 euro), mentre PlayStation Now in formato mensile (9,99 euro), trimestrale (24,99 euro) e annuale (59,99 euro). Il 2020 potrebbe tuttavia essere l'anno della svolta: ne è convinto Dr. Serkan Toto, CEO dell'agenzia di consulenza Kantan Games, che tra le pagine di GameIndustry.biz ha condiviso le sue previsioni per la nuova annata. Secondo l'analista, nei prossimi mesi Sony lancerà un servizio unico, comprensivo di tutti i benefici di PlayStation Now e PlayStation Now.

Da una proposta del genere, ci aspettiamo un prezzo concorrenziale, inferiore a quello attualmente necessario per stipulare entrambi gli abbonamenti in colpo solo. Sareste interessati ad una soluzione del genere? Ne approfittiamo per segnalarvi che sono disponibili i giochi di gennaio di PlayStation Now, mentre per i giochi gratis di gennaio per PlayStation Plus bisognerà attendere la settimana prossima.