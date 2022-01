PlayStation Plus: avete solo poche ore per riscattare i giochi gratis di gennaio

Negli ultimi 30 giorni siete stati molto impegnati oppure vi siete appena iscritti a PlayStation Plus? Allora è il caso di sbrigarsi, poiché avete ancora pochissime ore di tempo per riscattare i giochi gratis di gennaio 2022.

Oggi 31 gennaio rappresenta l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2022 per PS4 e PS5. Stiamo parlando di Persona 5 Strikers, un action RPG musou estremamente valido ambientato quattro mesi dopi gli eventi narrati in Persona 5; DiRT 5, ultimo episodio della longeva serie rallystica di Codemasters a cavallo tra simulazione e arcade; Deep Rock Galactic, uno sparatutto in prima persona cooperativo sci-fi con protagonisti dei tostissimi nani spaziali.

Se non l'avete ancora fatto, dirigetevi sul PlayStation Store (via web o dalla vostra console) e riscattateli prima che sia troppo tardi. Domani mattina verranno infatti sostituiti dai giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2022 per PS4 e PS5, ossia EA Sports UFC 4, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands e Planet Coaster: Console Edition (solo per PS5). Già che ci siamo, segnaliamo che sullo store sono attivi degli sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus.