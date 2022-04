PlayStation Plus: avete ancora poche ore per riscattare i giochi gratis di marzo

Vi siete appena abbonati a PlayStation Plus? Allora dovete sbrigarvi, perché tra poche ore i giochi gratis di marzo verranno rimossi definitivamente dalla selezione della Instant Game Collection.

Domani 4 aprile rappresenta l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022, ossia Team Sonic Racing (PS4), Ark: Survival Evolved (PS4) e Ghostrunner (PS5). Non c'è invece particolarmente fretta per GTA Online per PlayStation 5, che esula dalla solite dinamiche del servizio e rimarrà disponibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus fino al mese di giugno.

Potete aggiungere i giochi summenzionati alla vostra raccolta recandovi a questo indirizzo. Vi consigliamo di aggiungere la pagina ai preferiti e tenerla d'occhio anche nei prossimi giorni, dal momento che martedì 5 aprile verranno aggiunti i giochi PlayStation Plus gratis di aprile 2022, ovvero Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated. Quest'ultimo, a dire il vero, può già essere scaricato gratuitamente con netto anticipo sui tempi, anche se è necessario cercarlo manualmente. Noi però vi vogliamo bene e vi agevoliamo il link per il download gratis con PlayStation Plus.