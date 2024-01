PlayStation Plus: avete ancora poche ore per scaricare i giochi 'gratis' di dicembre

Dal 2 gennaio saranno disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essential di gennaio 2024, avete dunque ancora poche ore di tempo per scaricare i giochi della lineup di dicembre.

Fino alla tarda mattinata di domani potete ancora scaricare i tre giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2023, ovvero LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable. Tre giochi molto diversi tra loro ma che non deluderanno gli appassionati dei rispettivi generi.

Giochi PlayStation Plus dicembre 2023

LEGO 2K Drive - 31.4 GB

Powerwash Simulator - 4.92 GB

Sable - 6.2 GB

Dal 2 gennaio questi titoli verranno sostituiti dai nuovi giochi PS Plus Essential, ovvero A Plague Tale Requiem, Evil West e Nobody Saves the World, disponibili per il download fino al primo lunedì di febbraio compreso. Ricordiamo inoltre che a gennaio ci sono tanti giochi che lasciano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium:

It Takes Two (PS4, PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Devil May Cry 5 Special Edition (PS5)

SnowRunner (PS4, PS5)

JETT The Far Shore + Given Time (PS4, PS5)

OMNO (PS4)

Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition (PS4)

The MISSING J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4)

Mitsurugi Kamui Hikae (PS4)

Ultima occasione dunque per scaricare giochi come It Takes Two, Devil May Cry V Special Edition, Pillars of Eternity 2 Deadfire e SnowRunner.