PlayStation Plus Premium: nuovo abbonamento in arrivo su PS5 e PS4? Cosa c'è di vero

Da tempo si parla di un possibile abbonamento PlayStation Plus Premium che possa includere ulteriori contenuti per gli iscritti, tra cui presumibilmente film e serie TV del catalogo Sony, oltre agli anime. Ma cosa c'è di vero e quante possibilità ci sono che uno scenario del genere possa avversarsi?

A inizio agosto Sony ha comprato Crunchyroll, piattaforma che trasmette serie anime in streaming e che può contare su 120 milioni di abbonati. Poco dopo l'acquisizione, Tom Phillips (Editor di Eurogamer.net) ha iniziato a parlare di un nuovo abbonamento Premium a PlayStation Plus che a costo maggiorato potrebbe includere anche una sottoscrizione al servizio Crunchyroll.

Non è un mistero che Sony stia provando a cambiare il volto di PlayStation Plus, in primavera PlayStation Plus Video Pass è stato lanciato in Polonia, questo servizio (in fase di test) permette agli abbonati di accedere a una selezione di produzioni cinematografiche e televisive targate Sony Pictures Entertainment tra cui Bad Boys for Life, Jumanji The Next Level, Venom, Deadly Class (Prima Stagione), Future Man (prime tre stagioni) e le prime due stagioni di S.W.A.T., serie crime di buon successo.

Ed ecco che con l'aggiungersi di film, serie TV e anime Sony potrebbe davvero pensare ad un nuovo abbonamento PlayStation Plus Premium a prezzo più alto da affiancare all'abbonamento standard già esistente. Al 30 giugno 2021 gli abbonati PlayStation Plus sono 46.3 milioni contro i 47.6 milioni registrati al 31 marzo, questo calo di utenti potrebbe costringere l'azienda ad accelerare i tempi per un rinnovo del servizio, così da ampliare il potenziale bacino di iscritti.

Si tratta però come detto solamente di speculazioni anche se uno scenario del genere potrebbe non essere impossibile, con Microsoft che ha arricchito notevolmente l'offerta del Game Pass con l'abbonamento EA Play incluso in Game Pass Ultimate, anche Sony potrebbe pensare di migliorare ed espandere i servizi di PlayStation Plus. Secondo voi ci sono davvero possibilità per un nuovo profilo di abbonamento Plus o la situazione resterà invariata? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.