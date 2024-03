PlayStation Plus Premium accoglie ad aprile un classico di Star Wars: ecco quale

In attesa di scoprire quali sono i giochi PlayStation Pus Essential di aprile 2024, abbiamo già conferma di uno dei giochi che andranno ad arricchire il catalogo Premium il prossimo mese, e si tratta di un titolo molto interessante per i fan di Star Wars.

A partire dal 16 aprile 2024 gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno riscoprire Star Wars Rebel Assault II The Hidden Empire, un rail shooter pubblicato sulla prima PlayStation nel 1995 grazie agli sforzi di LucasArts e Factor 5, ambientato dopo le vicende di Star Wars Episodio IV - Una Nuova Speranza e realizzato con tecnologie per l'epoca all'avanguardia che mescolavano sequenze live action con momenti in 3D pre-renderizzati. Si tratta dunque di un titolo piuttosto particolare e interessante da riscoprire, nonostante i quasi 30 anni passati dalla sua originale commercializzazione (la versione PC risale al 1995, mentre l'approdo su PS1 avviene l'anno seguente) potrebbero renderlo inevitabilmente obsoleto al giorno d'oggi.

Star Wars Rebel Assault II sarà dunque parte della nuova serie di giochi PlayStation Plus Premium ed Extra previsti per aprile, sebbene per adesso non ci siano informazioni definitive su quali altri titoli andranno ad aggiungersi alle due collane. Ricordiamo nel frattempo quali sono i giochi che lasciano il catalogo PS Plus ad aprile 2024, un elenco che comprende nomi quali SoulCalibur VI, Everspace e R-Type Final 2.

