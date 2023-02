PlayStation Plus Premium accoglie una nuova demo: è un GDR tattico di Square Enix

Nelle ultime settimane sta diventando sempre più interessante il catalogo di demo messe a disposizione dei soli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium, ovvero il tier più costoso dell'abbonamento targato Sony.

Dopo aver accolto la versione di prova di Persona 5 Royal dalla durata particolarmente estesa, ecco che il catalogo di demo si espande ulteriormente con un'altra produzione nipponica, questa volta firmata Square Enix. Da oggi, infatti, gli utenti con un abbonamento attivo al servizio potranno scaricare una versione di prova della durata massima di due ore per Tactics Ogre Reborn. Come per tutte le altre demo disponibili, i giocatori scaricheranno la versione completa del gioco e potranno usufruirne fino allo scadere del timer, dopodiché potranno decidere se procedere con l'acquisto e mantenere tutti i progressi registrati durante la fase di prova.

Ecco di seguito il link per riscattare la demo sul negozio digitale Sony:

Per chi non lo sapesse, fra le altre demo disponibili nel catalogo di PS Plus Premium troviamo anche quella Marvel's Midnight Suns, lo strategico a turni il cui gameplay è ispirato a X-COM, titolo con cui condivide anche il team di sviluppo.