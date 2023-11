PlayStation Plus Premium potrebbe accogliere un classico Pixar a novembre

Manca ancora qualche giorno all'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium, che a meno di grosse sorprese dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì 15 novembre, ma l'identità di uno dei classici destinati ad essere aggiunti al catalogo potrebbe già essere svelata.

Sal Romano di Gematsu ha infatti scoperto che Up, videogioco basato sull'omonimo film d'animazione della Pixar, è appena stato valutato e classificato a Taiwan nelle edizioni per PlayStation 4 e PS5. Trattasi, con tutta probabilità, della versione emulata del gioco originale lanciato nel 2009 su PSP. Visto il tempismo, è possibile che il gioco sia destinato a far parte della prossima infornata di classici per PlayStation Plus Premium, che dovrebbe essere annunciata mercoledì 15 novembre e messa a disposizione martedì 21 novembre, chiaramente assieme ai nuovi giochi PS4 e PS5 per gli abbonati Extra.

Come facilmente immaginabile, Up è un gioco d'avventura che ripercorre gli eventi del film della Pixar, che vede come protagonista l'anziano vedovo Carl Fredricksen e il giovane scout Russell. A seguito di alcune vicissitudini, i due si recano in Sud America a bordo di una casa sospesa da palloncini. A svilupparlo è stato nientepopodimeno che Asobo Studio, studio divenuto famoso ai giorni nostri per la serie A Plague Tale. Come per gli altri classici del catalogo Premium, incluso l'altro gioco emulato di Disney già presente in catalogo (Toy Story 3), anche per Up ci aspettiamo il supporto a funzionalità quali up-rendering, riavvolgimento e salvataggio rapido, oltre ai filtri video personalizzati.

Già che ci siamo, ricordiamo che pochi giorni addietro sono stati messi a disposizione i giochi PlayStation Plus Essential di novembre, ossia Mafia 2 Definitive Edition, Aliens Fireteam Elite e Dragon Ball The Breakers.