PlayStation Plus Premium potrebbe accogliere anche Ridge Racer 2 in futuro

Quest'oggi, il canale YouTube PlayStation Access ha caricato un video elencando anche Ridge Racer 2 per PSP tra le novità di ottobre per PlayStation Plus Extra e Premium. Purtroppo, il classico non è apparso nella lista ufficiale comunicata da Sony, difatti il filmato è stato prontamente messo offline per non veicolare un'informazione errate.

L'impressione, in ogni caso, è che sia solo una questione di tempo prima che Ridge Racer 2 arrivi effettivamente nel catalogo di Premium. Il nome del racing arcade di Bandai Namco, pubblicato originariamente nel 2006, è saltato fuori molteplici volte negli ultimi mesi. Tanto per cominciare, è presente nei server backend di PlayStation Plus fin dallo scorso mese di aprile, quindi da ancor prima del lancio dei nuovi piani di abbonamento. Come se non bastasse, a luglio il PlayStation Blog italiano lo ha erroneamente citato tra le novità estive assieme Dino Crisis per PS1 e SoulCalibur Broken Destiny per PSP, prima di correggere il tiro e rimuoverli tutti e tre dalla lista.

Oggi siamo dunque giunti alla terza apparizione del nome di Ridge Racer 2, un po' troppe per fare finta di niente. È possibile che i piani iniziali prevedessero un lancio ad ottobre e che per qualche ragione le cose siano cambiate all'ultimo senza che venissero messi prontamente al corrente PlayStation Access.

Novembre sarà il mese buono? Staremo a vedere, nel frattempo gli abbonati a Premium possono consolarsi con nuovi classici del calibro di Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered, Limbo, Ultra Street Fighter 4, Castlevania: Lords Of Shadow ed Everyday Shooter, tutti in arrivo martedì 18 ottobre.