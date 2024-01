PlayStation Plus Premium: Alone in the Dark The New Nightmare in arrivo?

Sono stati annunciati i giochi PS Plus Extra e Premium di gennaio 2024, che includono opere interessanti come Resident Evil 2 Remake, Tiny Tina's Wonderlands, Secret of Mana e Legend of Mana. A quanto pare, però, presto potrebbe unirsi al servizio un apprezzato survival horror del 2001.

Alone in the Dark The New Nightmare, quarto capitolo della storica serie con protagonista Edward Carnby, potrebbe essere in dirittura d'arrivo su PlayStation Plus Premium. Ad anticiparlo probabilmente per errore è stata la pagina Twitter/X UK ufficiale di PlayStation, che in un tweet ha citato il gioco tra i titoli inclusi nelle novità di gennaio relative ai servizi Extra e Premium. Il post è stato tuttavia cancellato molto velocemente senza che nessuno riuscisse tuttavia a farne uno screen.

Ma anche il canale Youtube PlayStation Access avrebbe commesso lo stesso errore, includendo Alone in the Dark The New Nightmare in un video riepilogativo dei giochi disponibili per gli abbonati a partire dal prossimo 16 gennaio. Anche quel trailer è stato rimosso e poi ricaricato senza citare l'avventura horror, ma in questo caso alcuni utenti sono riusciti a catturare delle immagini che confermassero la presenza del gioco nei filmati promozionali.

A questo punto non è da escludere che Alone in the Dark The New Nightmare in versione PS1 possa essere uno dei prossimi giochi a sbarcare su PS Plus Premium. Nel frattempo ricordiamo che sono regolarmente disponibili i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024, accessibili come di consueto a tutti gli iscritti al servizio Sony.