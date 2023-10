PlayStation Plus Premium, arriva il Cloud Streaming dei giochi PS5: ecco tutte le novità

Dopo aver svelato i nuovi giochi PS Plus Extra e Premium di ottobre, Sony Interactive Entertainment conferma il lancio del Cloud Streaming dei videogiochi PS5, un servizio riservato agli abbonati al tier Premium di PlayStation Plus.

Dalle pagine del PS Blog apprendiamo da Sony che "a partire da questo mese inizieremo a offrire l'accesso in streaming dei titoli digitali PS5 supportati come parte dell'offerta riservata agli iscritti a PlayStation Plus Premium".

Il servizio in questione renderà quindi possibile accedere in game streaming ai titoli PS5 supportati che sono presenti nel catalogo di PlayStation Plus e nella libreria dei giochi acquistati (anche qui, solo per i titoli supportati). Tra i giochi compatibili con il nuovo servizio Cloud Streaming troviamo Horizon Forbidden West e Sea of Stars.

Sony prevede di portare 'su nuvola' centinaia di videogiochi, garantendo così l'accesso ai migliori successi per PlayStation 5 come il già citato Forbidden West o Mortal Kombat 11. Anche le prove dei giochi PS5 su PS Plus Premium saranno disponibili in streaming, come Hogwarts Legacy, The Witcher 3 Wild Hunt e The Calisto Protocol. Successivamente, SIE conta di ampliare il servizio per fare spazio a tanti altri giochi non PS Plus acquistati singolarmente come Resident Evil 4 e Dead Island 2, oltre a titoli free to play come Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite.

Sin dalla partenza del nuovo servizio sarà possibile selezionare diverse opzioni di risoluzione e qualità grafica, tra cui 4K, 1440p, 1080p e 720p con 60 FPS e uscita SDR o HDR, oltre all'audio migliorato con tutte le funzionalità di PS5, ivi compresi 5.1, 7.1 e Tempest 3D AudioTech. I servizi Cloud Streaming per gli abbonati a PS Plus Premium saranno attivi in Europa a partire dal 23 ottobre.