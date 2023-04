PlayStation Plus Premium: arriva la demo di un'avventura cinematografica in voxel

In attesa che arrivino i nuovi giochi nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2023, Sony ha aggiornato la sezione relativa alle versioni di prova per gli utenti iscritti al tier più costoso del servizio.

La nuova demo che gli iscritti a PlayStation Premium possono scaricare senza costi aggiuntivi è quella di DE-EXIT - Eternal Matters, un'avventura di stampo cinematografico realizzata mediante l'utilizzo di voxel. Nel gioco in questione, gli utenti vestiranno i panni di un buffo scheletro che intraprende un viaggio surreale nell'aldilà con l'obiettivo di scoprire un segreto.

La versione di prova del gioco è disponibile sia in versione PlayStation 4 che PlayStation 5 e pare che possa essere giocata solo per un'ora. Al termine della prova, i giocatori potranno decidere se procedere con l'acquisto della versione completa, mantenendo tutti i progressi registrati nel corso della demo.

Ecco di seguito il link utile per procedere con il download della versione di prova:

In attesa di scoprire i giochi di maggio 2023, vi ricordiamo che tra le ricompense gratis di aprile 2023 con PlayStation Plus troviamo anche un ricco bundle di Call of Duty.