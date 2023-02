PlayStation Plus Premium: arriva la prova gratis di Persona 5 Royal, dura più del solito

Sony continua ad espandere la selezione delle versioni di prova dei giochi completi destinate agli abbonati a PlayStation Plus Premium, il piano più costoso e ricco del servizio in abbonamento della casa.

Pochi giorni dopo il lancio delle prove gratis di Gotham Knights (un'ora), The Last of Us Part I (due ore), e Marvel's Midnight Suns (due ore), la selezione di PlayStation Plus Premium si arricchisce con la versione di prova gratuita di Persona 5 Royal per PS5, ossia l'edizione più prestigiosa di uno dei migliori giochi di ruolo alla giapponese della storia videoludica recente. A differenza dei titoli citati poco sopra, il JRPG di Atlus può essere testato dagli abbonati per un massimo di 4 ore, un periodo più lungo del solito ma indispensabile per ottenere una panoramica abbastanza ampia della complessa esperienza di gioco.

Se siete iscritti a Premium e siete curiosi di scoprire perché tutti quanti osannano Persona 5 Royal, non dovete far altro che raggiungere la pagina del gioco sul PlayStation Store, attivare la prova e procedere al download sulla vostra PlayStation 5 (purtroppo, l'edizione PS4 non può essere testata). Per l'occasione il gioco viene anche proposto al prezzo promozionale di 41,99 euro anziché 59,99 euro, un sconto offerto nell'ambito dei nuovi saldi del PlayStation Store.

A proposito di PlayStation Plus Premium, il catalogo dei classici si è espanso a gennaio con l'aggiunta di Syphon Filter 3, Star Wars Demolition e Hot Shots Golf 2, tutti provenienti dalla prima generazione PlayStation. L'annuncio dei nuovi giochi di febbraio 2023 per PlayStation Plus Premium è invece atteso per la giornata di mercoledì 15 febbraio.