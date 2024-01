PlayStation Plus Premium: arriva la Versione di Prova di Marvel's Spider-Man 2

L'annuncio dei nuovi giochi PS Plus Essential di febbraio s'accompagna a una sorpresa per tutti gli appassionati di esperienze open world ambientate nell'universo supereroico della Casa delle Idee: Sony ha infatti svelato la Versione di Prova di Marvel's Spider-Man 2!

La nuova iniziativa promozionale riservata agli abbonati a PlayStation Plus Premium/Deluxe coinvolge proprio Peter Parker e Miles Morales, con la possibilità di volteggiare tra i grattacieli di New York per proteggere gli abitanti della Grande Mela dai villain di turno in una Versione di Prova dell'ultima avventura in esclusiva PS5 di Insomniac Games.

A partire dalla giornata di martedì 6 febbraio, tutti gli iscritti a PlayStation Plus Premium avranno quindi l'opportunità di accedere a una prova limitata di 2 ore di Marvel's Spider-Man 2: la versione di prova comprende tutti i contenuti del gioco, di conseguenza tutti i Trofei, i salvataggi e i progressi compiuti vengono mantenuti se si decide di acquistare il titolo su PlayStation 5 (sia in versione fisica che in digitale).

Cosa ne pensate della nuova Versione di Prova offerta da Sony? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, un sequel spettacolare oltre ogni limite.