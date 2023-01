PlayStation Plus Premium: arrivano tre nuove demo, c'è anche Marvel's Midnight Suns

Avete un abbonamento attivo a PlayStation Plus Premium e siete curiosi di provare alcuni dei titoli usciti nel corso degli ultimi mesi? Sappiate allora che Sony sta per aggiornare il catalogo delle demo a tempo per gli abbonati al tier più costoso del suo servizio online.

Ad anticipare questa informazione è stato il sempre ben informato account Twitter chiamato PlayStation Game Size, il quale analizza costantemente le modifiche apportate al database del PlayStation Store da parte di Sony. Stando a quanto dichiarato dal profilo, l'azienda nipponica si starebbe preparando ad un altro aggiornamento della libreria delle versioni di prova, che dovrebbe accogliere sia la demo di Marvel's Midnight Suns che quella di F1 Manager 2022.

Oltre ad aver anticipato l'arrivo delle demo, l'account ha anche svelato la loro durata: nel caso dello strategico a turni a base di supereroi Marvel, sarà possibile giocare la versione completa senza limitazioni per un massimo di due ore, invece il titolo dedicato alle auto da corsa si potrà giocare per ben tre ore. Si tratta quindi di due versioni di prova parecchio generose, grazie alle quali gli utenti potranno farsi un'idea del prodotto e decidere se acquistarlo, ovviamente mantenendo tutti i progressi accumulati nel test.

In attesa che queste demo giungano sul PS Store, vi segnaliamo inoltre che è già disponibile una versione di prova di due ore di Miraculous: Rise of the Sphinx, sempre e solo per gli utenti PlayStation Plus Premium.