PlayStation Plus Premium: sono arrivati due classici con tanto di Trofeo di Platino

Come vi abbiamo segnalato giusto qualche ora fa, oggi sono arrivati i giochi di ottobre 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. A tal proposito, gli utenti iscritti alla versione più costosa del servizio hanno ricevuto una gradita sorpresa.

Sebbene i videogiocatori di tutto il mondo sapessero che Ape Escape Academy e IQ Final (Kurushi Final nella versione USA) sarebbero approdati nel catalogo dei classici di PlayStation Plus, nessuno si aspettava che la loro riedizioni avrebbe ricevuto il supporto ai trofei - con tanto di Trofeo di Platino - sulle console Sony.

Per chi non lo sapesse, infatti, non è detto che i classici in arrivo nella libreria che si aggiorna mensilmente ricevano un trattamento di questo tipo e sta agli sviluppatori decidere se limitarsi a proporre il gioco così com'è oppure se lavorarci sopra e aggiungere un extra di questo tipo. A tal proposito, è bene sottolineare come altri titoli approdati oggi nel catalogo non sono stati accompagnati da una collezione di trofei: Soulcalibur: Broken Destiny e Tekken 6, per esempio, non permettono ai giocatori di sbloccare i tanto apprezzati collezionabili.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi classici con i trofei, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sui giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus a novembre 2023.