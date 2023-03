PlayStation Plus Premium: il catalogo accoglie una nuova demo, è di un gioco Disney

A distanza di qualche ora dall'arrivo dei giochi gratis di marzo 2023 per gli abbonati a PS Plus Essential, ecco che va ad ampliarsi anche il catalogo di versioni di prova per i soli utenti PlayStation Plus Premium.

Stiamo parlando di Disney Dreamlight Valley, il titolo ispirato ad Animal Crossing in cui i giocatori possono divertirsi con la creazione di una piccola città popolata dai personaggi più famosi dell'universo Disney. Se quindi siete interessati a provare il titolo, potete procedere con il download gratis su PlayStation 4 e PlayStation 5, così da giocare per un massimo di due ore e poi decidere se procedere con l'acquisto mantenendo tutti i progressi della prova.

Ecco di seguito il link per procedere al download di questa demo a tempo limitato:

A quanto pare, lo store Sony segnala che la versione di prova del gioco resterà a disposizione degli abbonati solo fino al prossimo 7 giugno 2023: è probabile che in questa data il gioco abbandonerà la fase di Early Access e passerà al free to play. Per chi non lo sapesse, inoltre, Disney Dreamlight Valley è incluso nella libreria di Xbox Game Pass.

Avete riscattato la splendida skin da samurai nell'ultimo bundle gratis di COD per gli utenti PS Plus?