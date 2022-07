PlayStation Plus Premium: è questo uno dei classici di agosto 2022?

Il PlayStation Store potrebbe aver svelato in anticipo uno dei giochi classici destinati ad unirsi ad agosto al catalogo di PlayStation Plus Premium.

Ai videogiocatori giapponesi non è infatti sfuggita l'apparizione di una nuova pagina sul loro PlayStation Store, tutta dedicata a Disgaea: Hour of Darkness, un GDR tattico lanciato nel 2003 su PS2, nel 2006 su PSP e nel 2008 su Nintendo DS. L'edizione comparsa sul negozio digitale di Sony - reperibile a questo indirizzo - è quella per PlayStation Portable e presenta come data di lancio il 30 giugno 2022. Dal momento che siamo già al 20 luglio, si tratta di un'informazione incorretta, tuttavia è possibile che il titolo sia destinato ad arrivare in uno dei prossimi aggiornamenti di PlayStation Plus Premium, se siamo fortunati già ad agosto 2022. Il catalogo dei nuovi servizi Extra e Premium, ricordiamo, si espande a metà di ogni mese.

Sony e NIS America non hanno ancora confermato la notizia, tuttavia la pagina del PlayStation Store svela anche altri dettagli, come la compatibilità con PS4 e PS5, la rimozione delle modalità online e l'aggiunta delle funzionalità di rewind, up-rendering, salvataggio rapido e i filtri personalizzati.

Ricordiamo che nelle scorse settimana anche LocoRoco: Midnight Carnival (uno dei giochi per PlayStation Plus Premium di luglio) è stato svelato in questo modo. Restiamo in attesa dell'annuncio dei prossimi titoli, previsto per la seconda settimana di agosto.