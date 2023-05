PlayStation Plus Premium: uno dei classici PS1 di giugno è stato svelato da un leak?

Sono passati appena tre giorni dal debutto dei giochi per PlayStation Plus Extra e Premium di maggio, ma a quanto pare è già tempo di parlare dei classici in arrivo nel corso mese prossimo. La "colpa" è del PlayStation Store, che si è lasciato sfuggire quello che parrebbe essere uno dei titoli in arrivo a giugno nel piano più costoso del servizio.

Stando a quanto segnalato da PS Deals, nelle scorse ore il negozio di digitale di PlayStation avrebbe accolto nel suo listino Herc's Adventures, una classico dell'era PlayStation che risulterebbe in uscita il prossimo 20 giugno, proprio il giorno che dovrebbe ospitare il lancio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium. La sua apparizione e la coincidenza della data parrebbero sufficienti per dare forma ad una certezza, ma preferiamo attendere l'annuncio ufficiale di Sony per esserne sicuri al 100%.

Per chi non lo sapesse, Herc's Adventures è un colorato gioco d'avventura con visuale dall'alto pubblicato da LucasArts nel 1997 su PlayStation e SEGA Saturn in America ed esclusivamente su PS1 in Europa. Ambientato nell'Antica Grecia, vede per protagonisti tre distinti personaggi giocabili, Herc (Ercole), Atlanta (Atalanta) e Jason (Giasone). I tre sono chiamati a collaborare per salvare la dea della natura, Persefone, dalle grinfie del dio degli inferi, il perfido Ade. Caratterizzato da un vivace umorismo, presenta anche una singolare meccanica: ad ogni morte, gli eroi vengono spediti nell'oltretomba, dove devono farsi strada per risalire e continuare l'avventura. Più volte si muore, più diventa difficile ritornare in superfice, fino alla quinta morte, che decreta il Game Over definitivo.

Questa settimana, ricordiamo, il catalogo di PlayStation Plus Premium ha accolto quattro classici: Syphon Filter Logan's Shadow, Blade Dancer Lineage of Light e Pursuit Force per PSP, e Ghostbusters The Video Game Remastered per PS4 (versione rimasterizzata dell'avventura uscita originariamente su PlayStation 3).