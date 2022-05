PlayStation Plus Premium: i classici PS1, PS2 e PSP non girano bene per Digital Foundry

Neppure i ragazzi di Digital Foundry si sono lasciati sfuggire l'occasione di provare i classici PS1, PS2 e PSP di PlayStation Premium, servizio il cui rollut è già cominciato in alcuni territori asiatici selezionati.

Prima una buona notizia: l'emulatore PS1 offerto dal tier più prestigioso nel nuovo PlayStation Plus è differente da quello incluso nella deludente PlayStation Classic. Ciò, tuttavia, non significa che sia esente da problemi. I filtri grafici, le modalità di visualizzazione, la funzione di rewind e l'incremento della risoluzione a 1440p sono ben accette, tuttavia il catalogo classico comprende anche dei giochi PAL a 50 Hz, che non si comportano molto bene. Ad esempio, Ape Escape sembra presenta numerosi problemi di stuttering e frame pacing, probabilmente perché gira a 30 fps, e non a 25fps come sarebbe lecito attendersi da un gioco PAL. Secondo Digital Foundry, che ha condotto i suoi test su PS5, Sony ha sbagliato a inserire dei prodotti in formato PAL. Questo perché la console di nuova generazione offre un output minimo di 60fps, non compatibile con i 50Hz dei PAL, dunque il tempo di permanenza a schermo dei singoli frame varia notevolmente generando inconsistenza e stutter. Questi problemi non si verificano invece per giochi come Tekken 2 e Mr Driller, presenti nelle loro edizioni NTSC.

L'unico titolo PSP, Echochrome, non ha problemi di frame pacing (la console portatile non ha mai dovuto avere a che fare con giochi PAL), tuttavia gli elementi 2D upscalati risultano sfocati. Nulla di nuovo invece per i giochi PS2, dal momento che nel PlayStation Plus Premium ci sono le medesime versioni emulate già offerte su PS4, con tutti i loro problemi (la versione emulata di Jak & Dexter ha problemi alle performance che l'originale non aveva). A differenza dei classici PS1, che sono offerti in duplice versione PS4 e PS5 (a volte con notevoli differenze di dimensione), i classici PS2 presentano un'unica versione nativa per PS4, che quindi viene eseguita in retrocompatibilità su PS5. Guardate il filmato per maggiori informazioni.