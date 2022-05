PlayStation Plus Premium, come girano i giochi PS1, PS3 e PSP? Ecco il videoconfronto

Il mercato europeo sarà l'ultimo ad accogliere il nuovo PlayStation Plus, ma non tutti sono sfortunati come noi: in alcuni mercati asiatici Sony ha già lanciato il suo nuovo servizio, permettendoci quindi di scoprire molte delle sue caratteristiche con largo anticipo.

Dall'Oriente, ad esempio, ci stanno arrivando tante informazioni, immagini e clip dei giochi classici per PS1, PS2 e PSP inclusi nell'abbonamento a PlayStation Plus Premium. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha anche avuto modo di realizzare un'approfondita video analisi che mette a confronto le edizioni originali dei suddetti giochi con le rispettive versioni emulate sulle console di nuova generazione.

Mentre scorrono le immagini di giochi come Tekken 2, Syphon Filter, Toy Story ed Ape Escape, possiamo scoprire i vantaggi offerti dall'emulazione e alcuni dettagli tecnici. I titoli PSX, ad esempio, girano ad una risoluzione interna pari a 1440p, che viene presentata al massimo del suo splendore su PlayStation 4 Pro e PS5. PlayStation 4, dal canto suo, non supporta tale valore, dunque li restituisce a schermo a 1080p con il downsampling attivo. Alcuni giochi, come Oddworld, non vengono tuttavia upscalati a causa della presenza di sprite 2D e sfondi pre-renderizzati. Ad impreziosire il tutto ci pensano differenti tipi di filtri (Default, Classic Retro e Moderno), un'opzione per riavvolgere il gameplay, il supporto opzionale ai trofei (a discrezione degli sviluppatori) e la possibilità di modificare l'Aspect Ratio (nativo, 1:1, 4:3 per schermi 16:9, 4:3 per schermi 16:10, Quadrato e Zoom).

Alcuni classici, come Syphon Filter, sono presenti in edizione PAL, dunque non superano i 50Hz. I giochi PSX e PSP vengono offerti nelle versioni per PS4 e PS5, mentre i giochi PlayStation 2 rimasterizzati sono presenti solo in edizione PS4 (retrocompatibile con PS5). Echochrome è l'unico gioco PSP attualmente disponibile e gira a 1080p sia su PS4, sia su PS5. I classici PS3, infine, verranno offerti solamente in streaming, come avveniva già con PlayStation Now. Scoprite come girano nel video allegato in apertura di notizia.