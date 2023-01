PlayStation Plus Premium: come ottenere un trofeo di Platino in un'ora

Siete cacciatori di trofei e disponete di un abbonamento attivo al tier Premium di PlayStation Plus? Sappiate allora che nella libreria del servizio è disponibile un gioco il cui trofeo di Platino si può sbloccare in una manciata di minuti e senza il minimo sforzo.

Stiamo parlando ovviamente di Pinball Heroes, la riedizione del classico per PSP (PlayStation Portable) che dallo scorso dicembre 2022 è entrato a far parte del catalogo PlayStation Plus Premium. Come altri prodotti di questo tipo, la versione PS4 e PS5 del flipper per la vecchia console portatile Sony gode del pieno supporto ai trofei e, per vostra fortuna, sono tutti semplicissimi da sbloccare. Il nostro consiglio è quello di suddividere la vostra breve corsa al Platino in due step, così da rendere tutto ancora più veloce.

Completamento delle tavole

La prima cosa da fare per sbloccare il trofeo di Platino di Pinball Heroes è avviare il gioco e dedicarsi a ciascuna delle otto tavole disponibili. Otterrete infatti due trofei per ciascuna tavola: il primo all'avvio dell'attività e il secondo al superamento del punteggio predefinito. Se non siete particolarmente abili con il flipper, sappiate che esiste un trucco infallibile per superare il punteggio. Il gioco implementa le funzioni in stile emulatore di tutti i classici PlayStation e, pertanto, potrete premere Options e tornare indietro ogni volta che la pallina viene persa: in questo modo continuerete a giocare all'infinito e potrete smettere al momento del raggiungimento del punteggio obiettivo.

Gli ultimi trofei

Una volta ottenuti i primi sedici trofei relativi alle tavole, potete dedicarvi agli ultimi quattro obiettivi, i quali sono completamente slegati dai singoli livelli e possono essere sbloccati in pochi minuti.

Nell'ordine che più preferite e anche in partite diverse, dovrete completare i seguenti obiettivi:

Attivare contemporaneamente entrambe le palette 50 volte: basta premere allo stesso tempo R1 ed L1 fino a quando non appare a schermo l'avviso che segnala lo sblocco del trofeo

Far atterrare la pallina su una paletta senza muoverla per 5 volte

Mandare il tavolo in tilt per 10 volte: in questo caso basta muovere lateralmente lo stick analogico sinistro oppure premere X + R1 (o X + L1) fino a quando non compare la scritta tilt sullo schermo, ripetendo il procedimento per altre 9 volte

Lanciare una pallina con la molla completamente carica per 50 volte: per questo trofeo non serve fare altro che abbassare l'analogico sinistro fino a caricare al massimo la molla e poi lasciarlo per lanciare la pallina, ripetendo il tutto fino all'ottenimento del trofeo

Seguite questi passaggi e nel giro di un'oretta potrete aggiungere un nuovo trofeo di Platino alla vostra collezione.

