PlayStation Plus Premium: come ridurre il lag dei giochi in streaming

Grazie alla versione Premium del nuovo PlayStation Plus, ovvero il tier più costoso del rinnovato servizio ad abbonamento targato Sony, i videogiocatori possono avviare in streaming una collezione di titoli PlayStation 3. Se state riscontrando problemi di lag o stuttering, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile.

Assicuratevi di avere una buona connessione

Potrebbe sembrare banale, ma il problema più comune di problematiche legate al lag e allo stuttering durante il gioco in streaming sono da cercare nella qualità della connessione ad internet. Se volete essere sicuri di poter usare la vostra connessione per avviare in streaming i titoli di PlayStation Plus Premium, vi suggeriamo innanzitutto di dare un'occhiata ai requisiti minimi per il gioco in streaming con il nuovo PlayStation Plus. Durante le vostre sessioni di gioco, assicuratevi inoltre che non vi siano in corso download o altre attività che potrebbero sottrarre banda (videochiamate o video in streaming, per fare due esempi). Fate inoltre in modo che il dispositivo utilizzato sia connesso al modem/router via cavo, dal momento che le connessioni wireless sono sconsigliate per il gaming in streaming.

Provate con un riavvio

Un altro consiglio che potrebbe sistemare tutti i problemi con il gioco in streaming di PlayStation Plus Premium potrebbe essere un classico: il riavvio. Spegnere e riaccendere il modem e attendere qualche minuto affinché tutto torni a funzionare correttamente potrebbe aiutarvi a risolvere i fastidi di lag o di stutter, favorendo la fluidità delle vostre sessioni di gaming in cloud con i titoli PlayStation 4 e PlayStation 3.

Fate un controllo sul sito ufficiale

Se le avete provate tutte e, malgrado il corretto funzionamento della vostra connessione il gioco in streaming con il nuovo PlayStation Plus Premium avesse ancora qualche problema, non è da escludere che sia tutto dovuto ai server. A tal proposito, vi suggeriamo sempre di fare un controllo sul portale utile a verificare lo stato del PlayStation Network, così da scoprire se vi sono disservizi in corso.