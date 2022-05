PlayStation Plus Premium: cosa cambia tra i giochi scaricati e quelli in streaming?

Con PlayStation Plus Premium è possibile accedere ad una selezione di giochi in streaming e in download, ma cosa cambia tra i due metodi di fruizione? E' meglio scaricare un gioco in locale su PS4 o PS5 oppure giocare in streaming?

Una risposta in questo senso ci viene fornita direttamente da Sony: "I giochi scaricati da PlayStation Plus possono essere eseguiti in locale su PS4 o PS5 con la qualità grafica e le modalità di uscita audio originali; pertanto, la qualità può migliorare fino a 4K se il titolo, la console e la TV lo supportano. I giochi scaricati che supportano PlayStation VR sono giocabili anche tramite PS VR, inoltre alcune funzionalità online come contenuti aggiuntivi e modalità online saranno accessibili solo tramite la versione digitale scaricata del gioco."



Per quanto riguarda lo streaming, Sony precisa che "Il piano PlayStation Plus Premium offre la riproduzione in streaming in mercati selezionati, con risoluzione fino a 1080p. La qualità varia a seconda della velocità e della larghezza di banda della tua connessione e richiede almeno 5 Mbps o 15 Mbps per 1080p."



Sono stati svelati anche i requisiti per giocare in streaming su PC con PlayStation Plus, opzione possibile per i soli abbonati al livello Premium e non disponibile per utenti Essentials e Extra.