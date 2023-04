PlayStation Plus Premium: nuova demo disponibile, è di un gioco sportivo

Dopo la versione di prova dedicata ad un titolo Disney, Sony torna ad aggiornare il catalogo e i contenuti di PlayStation Plus Premium concedendo agli abbonati una nuova versione di prova completamente gratuita.

Come ci viene segnalato dall'account Twitter di PlayStation Game Size, coloro che dispongono di un abbonamento attivo a PlayStation Plus Premium possono da ora mettere in download la versione di prova a tempo di MLB The Show 23. Si tratta dell'ultima iterazione della serie dedicata alla Major League Baseball curata direttamente da PlayStation San Diego, team facente parte delle software house first party di Sony.

Se siete appassionati di baseball potete dunque indossare l'elmetto e imbracciare la vostra mazza virtuali per scendere in campo e provare per un totale di 3 ore MLB The Show 23. Una peculiarità che contraddistingue la serie di baseball è che è l'unica produzione curata da un team interno di Sony ad approdare, ormai già da alcuni anni, sulle piattaforme Xbox, venendo peraltro incluso al day one all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

In attesa che la vostra console PlayStation 5 o PlayStation 4 porti a termine il download della demo, vi raccomandiamo di dare una lettura alla nostra Recensione di MLB The Show 23, che ci ha convinto sotto il profilo ludico ma meno dal punto di vista grafico.