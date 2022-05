PlayStation Plus Premium: ci sono le demo di tutti i giochi PS4 e PS5 oppure no?

Il nuovo abbonamento PlayStation Plus attivo da giugno 2022 mette a disposizione oltre al piano Essentials, anche i profili Extra e Premium, con quest'ultimo che darà accesso anche alle versioni di prova dei giochi. Ma di quali giochi? Ci saranno tutti oppure no?

La questione non è ancora del tutto chiara e su PlayStation Blog la stessa Sony specifica che "in questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli", sottolineando come le demo saranno disponibili solo per alcuni giochi non meglio specificati, probabilmente la selezione finale dipenderà dagli accordi stretti con i singoli publisher.

Presumibilmente, ogni editore potrà decidere se rendere disponibile o meno una prova gratuita del gioco agli abbonati PlayStation Plus Premium. Con ogni probabilità non sarà necessario creare demo apposite dal momento che la prova a tempo verrà effettuata sul gioco completo con limitazioni temporali, come accade ad esempio su EA Play e altri servizi che offrono questo benefit.

Non è chiaro se ci saranno versioni di prova per giochi già usciti o se questa opzione sarà possibile solamente per i titoli pubblicati a partire da giugno 2022, quando i nuovi piani di abbonamento PlayStation Plus faranno il loro debutto su PS4 e PS5.