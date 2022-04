PlayStation Plus Premium: demo da minimo due ore per i giochi da almeno 33 euro?

In base alle indiscrezioni raccolte e condivise dai giornalisti di Game Developer (ex Gamasutra), Sony avrebbe comunicato agli sviluppatori i termini e le tipologie delle Demo dei giochi da proporre sul Nuovo PlayStation Plus agli abbonati al tier Premium.

Stando a quanto sostenuto da alcune fonti anonime citate da Game Developer, diverse software house starebbero ricevendo le nuove direttive tramite il portale per sviluppatori di Sony. La nuova politica prevede che tutti gli autori di videogiochi che desiderano vendere i propri videogiochi su PS Store ad un prezzo uguale o superiore a 33 euro (o 34 dollari in USA e 4.000 yen in Giappone) siano tenuti a creare delle Demo a tempo limitato per i propri giochi: le versioni di prova dovrebbero avere una durata non inferiore alle due ore.

Tale modifica, riferiscono sempre le "gole profonde" di Game Developer, non sarebbe retroattiva e, di conseguenza, dovrebbe applicarsi solo ed esclusivamente ai videogiochi che verranno commercializzati dopo il lancio del Nuovo PlayStation Plus: considerando il lavoro supplementare richiesto per le Demo, agli sviluppatori verrebbero concessi tre mesi di tempo (dall'uscita su PS Store dei rispettivi giochi) per "mettersi in regola" e rendere disponibile una versione di prova agli iscritti al tier Premium del Nuovo PS Plus.

Le Demo del Nuovo PlayStation Plus, oltretutto, dovrebbero essere disponibili per un tempo non inferiore ai 12 mesi successivi al lancio dei giochi dal prezzo di lancio uguale o superiore a 33 euro. Nelle direttive emanate da Sony verrebbe offerta anche una certa flessibilità agli sviluppatori che, volendo, potrebbero realizzare Demo personalizzate e non semplici versioni di prova, oppure organizzare liberamente dei weekend di gioco gratuito e versioni dimostrative accessibili anche da chi non sarà iscritto al nuovo tier Premium.