PlayStation Plus Premium sarà disponibile nel 2020 solo su PS5?

Secondo alcuni rumor e leak su PS5 diffusi recentemente, il prossimo anno Sony lancerà un nuovo piano di abbonamento a PlayStation Plus, denominato PlayStation Plus Premium, apparentemente destinato ai soli possessori di PlayStation 5.

La notizia proviene da un non meglio precisato sviluppatore europeo in possesso del Dev Kit di PlayStation 5 e che sembra essere a conoscenza dei piani di Sony per il lancio della nuova piattaforma. A quanto sembra, PlayStation Plus Premium dovrebbe permettere ai giocatori di creare server privati e consentire l'accesso anticipato alle versioni Alpha e Beta dei giochi.

Al momento queste sembrano essere le principali novità di PlayStation Plus Premium ma dobbiamo chiarire come si tratti solamente di rumor e speculazioni, Sony non ha infatti conferma o annunciato nulla in merito e probabilmente non ne sapremo di più in tempi brevi.

Secondo le ultime voci, PlayStation 5 uscirà nel 2020 con GTA 6, Battlefield Bad Company 3 e Gran Turismo 7 come titoli di lancio, ovviamente vi invitiamo a prendere questi rumor con le dovute precauzioni...