PlayStation Plus Premium ed Extra: due giochi di gennaio sono stati annunciati per errore

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Extra di gennaio 2023 disponibili dal 17 gennaio, a poche ore dall'annuncio arrivano però alcuni chiarimenti legati a due giochi della lineup mensile.

Il primo errore riguarda Just Cause 4, erroneamente indicato come disponibile per PS4 e PS5 sul PlayStation Blog, tuttavia il gioco è disponibile solamente in versione PlayStation 4 dal momento che non esiste alcun update Next-Gen. Sony specifica inoltre che "Just Cause 4 sarà disponibile nelle regioni con lo streaming insieme a Just Cause 4 Reloaded, che sarà disponibile solo per il download."

Il secondo errore è legato invece a Sayonara Wild Hearts, il gioco è stato annunciato per la lineup di gennaio ma non sarà disponibile nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di questo mese. Dunque dopo questi aggiornamenti, la lista dei giochi di gennaio è così composta:

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium gennaio 2023

Back 4 Blood - PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ - PS4

Devil May Cry 5 Special Edition - PS4, PS5

Life is Strange Before the Storm - PS4

Life is Strange - PS4

Jett The Far Shore - PS4, PS5

Just Cause 4 Reloaded - PS4

Omno - PS4

Erica - PS4

Si tratta di sviste comunicative che di fatto vanno a creare confusione tra gli abbonati, ribadiamo quindi che Sayonara Wild Hearts non sarà disponibile dal 17 gennaio e che Just Cause 4 Reloaded è stato aggiunto al catalogo solo in versione PS4, a differenza di quanto comunicato inizialmente su PlayStation Blog.