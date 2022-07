PlayStation Plus Premium ed Extra: un leak svela i giochi gratis di luglio oltre Stray

Sappiamo che Stray è gratis a luglio per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, disponibile a partire dal 19 luglio per gli iscritti, un leak ha però svelato anche i nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo nella seconda metà di luglio.

Dal 5 luglio gli abbonati possono scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di luglio 2022 per gli abbonati di livello (almeno) Essentials mentre più avanti arriverà un secondo aggiornamento esclusivo per membri Extra e Premium. Quali giochi includerà? Secondo un leak ci saranno Final Fantasy VII Remake Intergrade con Episode Intermission, Assassin's Creed IV Black Flag, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Freedom Cry, Assassin's Creed The Ezio Collection e Saints Row IV Re-Elected.

La fonte fa sapere che questi sono solo "alcuni" dei giochi in arrivo facendo intuire come la lista definitiva sarà dunque ancora più corposa. Da segnalare i tanti giochi di Assassin's Creed (probabilmente come parte dei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario di Assassin's Creed), Final Fantasy VII Remake Intergrade con il DLC Episode Intermission e Saints Row 4 Re-Elected, quest'ultimo probabilmente come veicolo promozionale per spingerei il lancio di Saints Row in uscita ad agosto.

Probabilmente ne sapremo di più la prossima settimana, nel frattempo vi chiediamo cosa ne pensate di questo leak? I giochi citati sono di vostro gradimenti o preferireste altri titoli?